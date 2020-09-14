ايران تجدد حرصها على دعم سيادة العراق

وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس إئتلاف دولة القانون التقى، اليوم، في طهران شمخاني وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ".وجدد شمخاني بحسب البيان "موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على دعم سيادة العراق وامنه وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة ".

من جانبه، اكد المالكي على "اهمية التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات ، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه"، مشيدا بـ "الدور الايراني الداعم للعراق خلال حربه ضد الارهاب ".

