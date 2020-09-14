القبض على ثلاثة متهمين بالاعتداء والتهديد في البصرة

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بالاعتداء والتهديد في المعقل. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال تنفيذ اوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة تمكنت مفارز مركز شرطة المعقل التابع لقسم شرطة البلدة الثانية من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق المادة ٤٣٠ و٤١٣ من قانون العقوبات العراقي لقيامهم بالاعتداء والتهديد لأحد المواطنين".



واضافت انه "تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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