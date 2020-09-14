الطاقة البرلمانية تكشف عن عدد الدرجات الوظيفية للخريجين في موازنة 2021

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، عن عدد الدرجات الوظيفية للخريجين في موازنة 2021.
وقال نائب رئيس اللجنة ريبوار طه بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية استضافت اليوم وزير النفط إحسان عبد الجبار لمناقشة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالسياسة الحالية لوزارة النفط العراقية وكيفية التعامل مع قطاع النفط والغاز في المستقبل"، لافتا إلى أن "اللجنة ناقشت مع الوزير قانون شركة النفط الوطنية وإرساله إلى مجلس النواب لغرض تعديله".
وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن ثمانية آلاف درجة وظيفة لكل العراق في موازنة 2021، بواقع 3000 درجة وظيفية لخريجي هندسة النفط والجيولوجيا والبتروكيماويات و5000 درجة وظيفية للاختصاصات الأخرى".
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