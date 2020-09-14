وزير الصحة يوجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية لخريجي كليات العلوم

وجّه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الاثنين، بإطلاق الاستمارة الإلكترونية لخريجي كليات العلوم. وذكر بيان مقتضب لوزارة الصحة تلقت الخليج 365 نيخة منه، ان "التميمي وجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية لخريجي كليات العلوم وحسب التعليمات ضمن التعديل الثالث لقانون 6 لسنة 2000". وكان مجلس الوزراء، قد خصص خلال جلسته الطارئة لإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، الدرجات الوظيفية للمشمولين بالتعيين المركزي في وزارة الصحة.

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