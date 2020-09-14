السومة: الشرطة قدم مباراة كبيرة.. بدنياً كانوا الافضل

رياضة 2020-09-14 | 19:17 1,683 مشاهدة اكد مهاجم نادي الاهلي السعودي، عمر السومة، ان فريق الشرطة قدم مباراة كبيرة رغم خسارته. وخسر الشرطة 1-0 في المباراة التي اقيمت على استاد خليفة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا. وقال السومة في تصريح لوسائل الاعلام عقب المباراة ان "فريق الشرطة قدم مباراة كبيرة رغم خسارتهم".



واوضح ان "اسلوب الكرة العراقية الذي يعتمد على القوة البدنية هو الذي اعطى الافضلية للشرطة، النقاط الثلاث هي الاهم".

واوضح ان "اسلوب الكرة العراقية الذي يعتمد على القوة البدنية هو الذي اعطى الافضلية للشرطة، النقاط الثلاث هي الاهم".

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