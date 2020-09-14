اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مصرف الرشيد قرر اليوم الاثنين شمول منتسبي وزارة الدفاع ممن وطن راتبه مع المصرف بالسلف الشخصية إذ وجه مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف بتقديم كافة التسهيلات لهم اسوة بوزارة الداخلية مع تخفيض الفوائد الى 5% والغاء كتاب التأييد والاكتفاء بشريط الراتب والايبان وتسليم السلفة خلال اسبوعين من تاريخ التقديم".
وأضاف البيان أن "المصرف دخل منافسا من حيث اعادة النظر بنسبة الفوائد وتخفيضها ومنح فترة امهال (٣) اشهر للتسديد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الرشيد يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.