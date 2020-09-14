مصرف الرشيد يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية

اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مصرف الرشيد قرر اليوم الاثنين شمول منتسبي وزارة الدفاع ممن وطن راتبه مع المصرف بالسلف الشخصية إذ وجه مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف بتقديم كافة التسهيلات لهم اسوة بوزارة الداخلية مع تخفيض الفوائد الى 5% والغاء كتاب التأييد والاكتفاء بشريط الراتب والايبان وتسليم السلفة خلال اسبوعين من تاريخ التقديم".

وأضاف البيان أن "المصرف دخل منافسا من حيث اعادة النظر بنسبة الفوائد وتخفيضها ومنح فترة امهال (٣) اشهر للتسديد".