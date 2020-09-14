مهاوي ومارين يتسببان بخسارة الشرطة امام الاهلي السعودي

2020-09-14 | 18:54
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وحاول فريق القيثارة الخضراء تسجيل هدف التقدم على الاهلي بعدما صنع عدة فرص سانحة للتسجيل، لكنها لم تترجم الى اهداف.
واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة الـ87، عندما تمكن الالماني ماركو مارين في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما وضع كرة ارضية على يسار الحارس احمد باسل.
الخسارة جمدت رصيد الشرطة عند النقطة الواحدة في المركز الثاني، فيما عزز الاهلي صدارته بعدما وصل للتقطة السادسة.
الفريقان سيتواجهان مرة اخرة اخرى ضمن الحولة الرابعة من دور المجموعات.
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