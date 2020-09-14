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مهاوي ومارين يتسببان بخسارة الشرطة امام الاهلي السعودي

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2020-09-14 | 18:54

مهاوي ومارين يتسببان بخسارة الشرطة امام الاهلي السعودي

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خسر فريق الشرطة امام نظيره الاهلي السعودي 1-0 في المباراة التي اقيمت ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا.
المباراة التي اقيمت على استاد خليفة الدولي في قطر، شهدت طرد مدافع القيثارة الخضراء علاء مهاوي في الدقيقة 46 من عمر المواجهة، ليلعب الشرطة منقوصاً لشوط كامل.

وحاول فريق القيثارة الخضراء تسجيل هدف التقدم على الاهلي بعدما صنع عدة فرص سانحة للتسجيل، لكنها لم تترجم الى اهداف.


واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة الـ87، عندما تمكن الالماني ماركو مارين في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما وضع كرة ارضية على يسار الحارس احمد باسل.

الخسارة جمدت رصيد الشرطة عند النقطة الواحدة في المركز الثاني، فيما عزز الاهلي صدارته بعدما وصل للتقطة السادسة.

الفريقان سيتواجهان مرة اخرة اخرى ضمن الحولة الرابعة من دور المجموعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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