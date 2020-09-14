لوكاشنكو يطلع بوتين على اقتراحه الوحيد لحل أزمة بيلاروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الإثنين، أنه يعتزم تعديل دستور البلاد لحل الأزمة السياسية التي تمر به بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء لوكاشنكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طبقا لبيان الكرملين الذي أشار إلى أن هذا التعديل هو الاقتراح الوحيد الذي قدّمته مينسك لحل الأزمة السياسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "لوكاشنكو أكد أنه يعتزم إدخال تعديلات على الدستور"، وذلك عقب لقاء ثنائي استمر أكثر من أربع ساعات جمعه مع بوتين في سوتشي في جنوب روسيا.

ونظمت المعارضة في بيلاروسيا، الأحد، مظاهراتها الأسبوعية تحت عنوان جديد "مسيرة الأبطال"، في إشارة إلى ضحايا القمع.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

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وأعلنت الشرطة توقيف نحو 250 شخصاً في العاصمة مينسك لاستخدامهم "أعلاماً ورموزاً أخرى" للمعارضة ورفعهم "لافتات كُتبت عليها شعارات مسيئة".

وواجهت المعارضة، التي تنظم مظاهرات، الأحد من كل أسبوع، منذ الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس/آب الماضي، يشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص في شوارع العاصمة وحدها، انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن المجهزة بسيارات مصفحة وخراطيم مياه، خصوصاً أمام مقر الرئاسة حيث حاول المتظاهرون التجمع قبل أن تمنعهم الشرطة.

ونهاية الأسبوع الماضي، أُوقف السلطات أكثر من 600 شخص على هامش تجمع في مينسك ومدن أخرى.

ونزل عشرات آلاف الأشخاص مجددا إلى شوارع مينسك، الأحد الماضي، للتعبير عن معارضتهم لإعادة انتخاب الرئيس لوكاشنكو الذي يتبنى لهجة تزداد تصلبا ولا يبدو أنه سيتراجع في مواجهة حركة احتجاج تاريخية.

وتحدى المحتجون تحذيرات الحكومة وتظاهروا أمام الجنود ومركبات الجيش، ولوحوا برايات المعارضة ذات اللونين الأحمر والأبيض، وهتفوا قائلين "ارحل".