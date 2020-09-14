مقتل 12 من "الشباب" في عملية للجيش الصومالي

الخليج 365 - أيانلي عبدي – مقديشوالإثنين 2020/9/14 09:07 م بتوقيت أبوظبي
لقي 12 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية، مصرعهم في عملية نوعية للجيش الصومالي، في مدينة بريري بمحافظة شبيلي السفلى.
وقال قائد الفرقة لـ143 من الجيش الصومالي، الرائد أحمد حسن سياد، إنَّ القوات شنّت عملية على عناصر من الشباب الإرهابية كانت تختفي في قرى تابعة لمدينة بريري، لجمع الإتاوات من السكان.
وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، أن القوات الحكومية نجحت في قتل 12 إرهابيًا خلال العملية، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد إخطار من السكان المحليين بوجود العناصر المتطرفة بالمنطقة .
وفي وقت سابق الإثنين، لقي 6 مسلحين من الشباب مصرعهم، بينهم قياديان، في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات صومالية في المحافظات الجنوبية.
وقال بيان للجيش الصومالي، نقلته إذاعة صوت الجيش الرسمية، إنَّ أحد القياديين خبير في صناعة المتفجرات يدعى آدم يوسف شيخ محمود، والآخر يدعى إبراهيم معلم عبدي، وكان قائد عمليات للحركة في مدينتي بردالي وبيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال.
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