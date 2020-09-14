مجلس الوزراء الكويتي يؤكد تحسن صحة أمير البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، تحسن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال الشيخ صباح خالد، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، إن" صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله"، بحسب وكالة أنباء الكويت.

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وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن، الخميس، أن الحالة الصحية لأمير البلاد، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري، الجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت، من مصادرها الرسمية.

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.