الإمارات تمنح سفير فرنسا وسام الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الإمارات.



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وقلد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير الفرنسي الوسام خلال لقاء عقد اليوم الإثنين في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الدكتور قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، مثمنا مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدما خلال سنوات عمله في الدولة.

كما أبدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية شكره للسفير الفرنسي على ما بذله من جهود، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.