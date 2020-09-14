الخارجية الفرنسية ترحب بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حبت الخارجية الفرنسية، الإثنين، بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل، مؤكدة أنها تساهم في استقرار الأمن وأوضاع المنطقة.



ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي.

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وقالت:" يجب أن يصبح وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية إجراءً نهائيًا".

والجمعة الماضي أعلنت البحرين عن اتفاق سلام مع إسرائيل، لتكون ثاني دولة عربية خلال شهر، بعد الإمارات، تتوصل إلى هذه المعاهدة التي تعد بمكاسب كبيرة على المستويات التجارية والسياحية.

ومن المقرر أن يستضيف ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وسيقود وفدا الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.