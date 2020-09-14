اخبار العالم

الخارجية الفرنسية ترحب بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفرنسية ترحب بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخارجية الفرنسية ترحب بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

متابعات_ الخليج 365

حبت الخارجية الفرنسية، الإثنين، بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل، مؤكدة أنها تساهم في استقرار الأمن وأوضاع المنطقة.

 

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، إلى ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي.

 

Advertisements

وقالت:" يجب أن يصبح وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية إجراءً نهائيًا".

 

والجمعة الماضي أعلنت البحرين عن اتفاق سلام مع إسرائيل، لتكون ثاني دولة عربية خلال شهر، بعد الإمارات، تتوصل إلى هذه المعاهدة التي تعد بمكاسب كبيرة على المستويات التجارية والسياحية.

 

ومن المقرر أن يستضيف ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

 

وسيقود وفدا الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية ترحب بمعاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا