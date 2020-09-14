شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة رش ضبابي بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن، وتستمر الحملة 18 شهرا في عموم مديريات المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي أن الحملة سوف تنفذ على ثلاث مراحل وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما، وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الإعلامية المصاحبة للحملة، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتنفيذ الحملة.

وأفاد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم بأن الحملة ستبدأ من مديرية المنصورة وستشمل كل مديريات المحافظة الثماني بواقع ستة أيام لكل مديرية، مفيدا بأنه يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية صحية تستمر لعشرة أيام سيتم من خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة 28 طنا و564 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,316 نازحا.

وفي الإطار، واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال أغسطس الماضي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.