شكرا لقرائتكم خبر مسؤولة إماراتية: التزامنا تجاه الفلسطينيين راسخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في صحيفة هآرتس «التزامنا العميق وطويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني راسخ»، وقالت للإسرائيليين «بصفتنا الدولة العربية الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإننا سندعو بقوة لحل الدولتين».
وكتبت أن «موقف الإمارات واضح: نسعى إلى سلام دافئ مع إسرائيل»، لكنها لفتت إلى أن «الإسرائيليين والفلسطينيين جيران ويحتاجون إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع المستمر منذ عقود».
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