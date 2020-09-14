الجبير وشكري يبحثان آخر المستجدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، آخر التطورات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

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