الجبير وشكري يبحثان آخر المستجدات

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واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.
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