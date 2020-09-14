1500 لغم انتزعها مسام من اليمن خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2020، من انتزاع 1,500 لغم، منها 11 لغما مضادة للأفراد، و234 لغما مضادة للدبابات، و1,233 ذخيرة غير متفجرة، و22 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 185,081 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو ببتر الأعضاء.

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