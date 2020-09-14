شكرا لقرائتكم خبر حملة اختطاف حوثية للمتعاطفين مع قضية الأغبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما نظمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تظاهرات بعدد من الساحات بمناطق سيطرتها أمس، بداعي إحياء ذكرى مقتل الإمام الخامس عند الشيعة، منعت إقامة تظاهرات بمناطق سيطرتها ضد قتلة الشاب عبدالله الأغبري، وشنت حملة اختطافات واسعة بحق المتضامنين مع قضية الشاب الذي قتل تحت التعذيب قبل نحو أسبوعين، ومنعت أي تظاهرات في محافظة إب سواء المنددة بمقتل الأغبري أو أي وقفة احتجاجية أخرى، بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص.

ومنعت ميليشيات الحوثي فريقا حقوقيا مكونا من 7 محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري، والتي تجري في نيابة شرق صنعاء.

من جهة أخرى، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب وما حولها، خاصة أن مأرب‬ تمثل ملاذا آمنا لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين.

وقال في تغريدات على تويتر، إن «اجتماعات بناءة مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة الإعلان المشترك‬»، ورحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ اتفاق الرياض، وناقش طرق التحرك نحو حل سياسي شامل في اليمن، وشدد على ضرورة وقف الهجوم على مأرب.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت أنها لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف.

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وأشار الحضرمي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى أن ميليشيات الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين.

وأوضح أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر، مطالبا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة.

ولفت إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين، مؤكدا أن الاعتداء على محافظة مأرب بهذه الطريقة أمر مدان أخلاقيا وقانونيا ويجب أن يتم إيقافه فورا.

وشدد على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط «صافر» وعدم السماح باستمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسييسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا تحمد عقباها.

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