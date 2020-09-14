شكرا لقرائتكم خبر مصر والأردن والبحرين: نصطف بجانب المملكة لوقف ممارسات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت مصر والأردن والبحرين عن دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ضد ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأدانت قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وأكد البيان على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي، مثمنا كل ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهداف.

من جهتها، أدانت الحكومة الأردنية، استمرار ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.

من جهتها، أدانت البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكانت الإمارات أعلنت تضامنها الكامل ووقوفها بجانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها.