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مقتل جندي تركي في اشتباكات مع مسلحين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل عنصر من قوات الدرك خلال اشتباكات مع مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني بريف ولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان للوزارة أن عنصرا من الدرك لقي حتفه خلال اشتباكات مع مسلحين تمت محاصرتهم في مغارة بقضاء «يوكسك أوفا».

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المشاركة في عملية «يلدريم2- جيلو»، في المنطقة، قتلت اثنين من المسلحين.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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