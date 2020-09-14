10 قتلى من ميليشيات إيران بسوريا

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وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان صحفي، نقلا عن مصادره إن دوي ستة انفجارات قوية سمعت صباح أمس، في مدينة البوكمال بريف دير الزور، مشيرة إلى أن الانفجارات ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة «الثلاثات» جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
وأضافت المصادر أن القتلى ثمانية عراقيين وسوريان، لافتة إلى أن سيارات إسعاف شوهدت تهرع في مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، وأشارت إلى أن القصف تسبب بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.
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