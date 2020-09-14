الخزانة الأمريكية: واشنطن تدرس عرض "أوراكل" لشراء "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا)

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سوف يراجع عرضًا محتملاً لشراء شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات وخدمات الكمبيوتر، لأعمال شركة تيك توك في أمريكا.

وتبدو الصفقة بين أوراكل والشركة المالكة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أقل من البيع الكامل للتطبيق في الولايات المتحدة للشركة الأمريكية وأقرب إلى مشروع مشترك بين الشركتين، وهو ما يعني أنها أقل مما تطالب به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أغسطس الماضي.

من ناحيتها أكدت أوراكل في بيان أن الاقتراح الذي قدمته إلى وزارة الخزانة الأمريكية يتضمن العمل "كموفر تكنولوجيا موثوق فيها" لخدمات تيك توك في الولايات المتحدة.

كانت شركة مايكروسوفت، الشركة الوحيدة الأخرى التي عرضت شراء أعمال تيك توك في أمريكا، قالت أمس الأحد إن شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، رفضت عرضها المشترك مع سلسلة متاجر التجزئة العملاقة وول مارت للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الصين قد أصدرت مؤخرا أوامر بشأن الصادرات تمنع عمليا امتلاك مايكروسوفت للوغاريتمات تشغيل تطبيق تيك توك.

وقد تسبب تطبيق تيك توك في إثارة التوترات بين أمريكا والصين.

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وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يسعى لحظر التطبيق في منتصف سبتمبر الجاري مالم يتم بيعه إلى شركة أمريكية، وأرجع قراره للمخاوف الأمنية.

وقال منوشين لشبكة "سي ان بي سي" إن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تراجع أولا العرض، وبعد ذلك سوف تقدم توصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسوف يتعلق جزء من الدراسة بالمخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية من تطبيق تيك توك وبخاصة بشأن بيانات المستخدمين وما إذا كانت الحكومة الصينية تستطيع الوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي التطبيق .

وأشار مونشن إلى أن الاتفاق يتضمن خطة لفتح مقار لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة وهو ما سيؤدي إلى توفير نحو 20 ألف وظيفة جديدة في البلاد.

وقدمت هذه الخطة شركة بايت دانس الصينية إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

يذكر أن لاري إيلسون رئيس مجلس إدارة أوراكل من مؤيدي الرئيس ترامب بشدة. وتعمل الشركة الأمريكية في مجال تطبيقات قواعد البيانات إلى جانب حضورها القوي في مجال خدمات الحوسية السحابية وهو المجال الذي سيستفيد بشدة من أي اتفاق مع بايت دانس.