تأجيل النطق بالحكم في مذبحة البحيرة إلى جلسة 26 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها، وتحديد يوم 26 سبتمبر الجاري، موعدًا لجلسة النطق بالحكم في القضية.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي عندما عثرأهالي كفر الدوار، الشهر الماضي، على 3 جثامين لأم وطفليها داخل منزلهم، وتبين أن الضحايا هم "ياسمين.ع.م" 23 عامًا، و"علي.إ" 3 أعوام، و"محمد.إ" 3 أعوام.

وكشفت التحريات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم الأم، سائق تروسيكل عمره 17عامًا، وتواجد بمنزلها لمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء ذلك راودها عن نفسها، إلا أنها صدته وقاومته بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وتناول سكينًا وذبحها وطفليها حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا.

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم والتي قال فيها أنه يعمل سائق تروسيكل، ويوم الحادث قصدته المجني عليها، لينقل لها بعض الأثاث إلى منزلها الذي انتقلت له حديثًا.

وأضاف المتهم أنه أثناء نقل الأثاث لشقتها ألقى عليها بعض عبارات الغزل إلا أنها صدته، وتمادى في محاولته وتحرش بها جسديا، فحاولت مقاومته والفرار منه إلا أنه حاول استخدام القوة معها، فما كان منها إلا أن أطلقت صرخاتها لتستغيث بجيرانها.

وأوضح المتهم أنه خشي افتضاح أمره فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكينًا وذبحها، وعندما شاهد طفليها التوأم قرر التخلص منهما هما الآخرين وفر هاربا بعد الحادث.

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