المشير خليفة حفتر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذي يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.

وسبق أن عقد الوفد المصري لقاءً، صباح اليوم الاثنين، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بمكتبه بمدينة القبة، حيث ناقشا سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيًا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن الطرفين تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.

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