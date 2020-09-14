وزارة المالية تصدر موازنة المواطن للعام السابع على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أصدرت للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020-2021 تحت عنوان: "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي".

وقال محمد معيط وزير المالية إن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي.

وأضاف أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

وذكر الوزير أن هذه المستهدفات تؤدي إلى رفع إنتاجية الفرد وبما يتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط، فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة، و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.

وقال الوزير إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

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وأضاف أن موازنة المواطن توضح أيضا أهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل.

كما تتضمن هذه المشروعات إنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.

وأوضح أن الإنفاق العام علي قطاع الصحة قفز لنحو 3% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

ويتضمن المحور الثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها، وفقا للوزير.

وقال إن موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلاً تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، وعلاج الفشل الكلوي، ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة.

كما تشمل هذه المبادرات توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية مكافأة أطباء الامتياز، حيث تم رصد نحو 16.3 مليار جنيه لكل هذه المبادرات، وفقا لوزير المالية.