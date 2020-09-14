صفاء الهاشم تُعلن إصابتها بكورونا

أعلنت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، أن نتيجة فحص كورونا الذي أجرته جاءت إيجابية.
وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كوروناالمستجد.
ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تأكيد إصابة 708حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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