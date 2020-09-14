الأردن يُسجل 214 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3528 إصابة.



وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر - وفقا لوكالة الانباء الاردنية

بترا - إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و 204 حالات محلية، مشيرا إلى تسجيل 49 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2243 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 26 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.