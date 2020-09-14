السلطات الصحية البريطانية تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة في البلاد

أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تذكيرًا لفحص الأشخاص المعرّضين للخطر في الطقس الحار جراء ارتفاع درجات الحرارة. وحثت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) في بيان لها الناس أن يداوموا على فحص الأشخاص المعرّضين للخطر جراء الطقس الحار، وذلك مع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة في لندن وجنوب شرق إنجلترا وشرق إنجلترا.



وقالت في بيانها:" خلال الأيام القليلة المقبلة قد تصل درجات الحرارة في أجزاء من المناطق المعرضة لأشعة الشمس إلى ما يقرب من 31 درجة مئوية، وأنه قد يتعرض كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والذين يعزلون أنفسهم والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية لخطر أكبر في نوبات الطقس الحار".



وقال رئيس الأرصاد الجوية بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "ستكون إنجلترا مشمسة مع درجات حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية، وستصبح ساخنة في المناطق الجنوبية والشرقية مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 30 درجة مئوية في عدد قليل من المواقع ، وربما 31 درجة مئوية يوم الثلاثاء".



وأضافت:" سيكون هناك الكثير من أشعة الشمس في المناطق الجنوبية ودرجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وربما أعلى من ذلك."



وأورد البيان نصائح لحماية كبار السن والمصابين بفيروس تصل درجات الحرارة في أجزاء من المناطق المعرضة لأشعة الشمس إلى ما يقرب من 31 درجة مئوية، وأنه قد يتعرض كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والذين يعزلون أنفسهم والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية لخطر أكبر في نوبات الطقس الحار".وقال رئيس الأرصاد الجوية بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "ستكون إنجلترا مشمسة مع درجات حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية، وستصبح ساخنة في المناطق الجنوبية والشرقية مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 30 درجة مئوية في عدد قليل من المواقع ، وربما 31 درجة مئوية يوم الثلاثاء".وأضافت:" سيكون هناك الكثير من أشعة الشمس في المناطق الجنوبية ودرجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وربما أعلى من ذلك."وأورد البيان نصائح لحماية كبار السن والمصابين بفيروس كورونا ومن يتضرر من ارتفاع درجات الحرارة.

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