أبوالغيط: القضية الفلسطينية أصل الأوجاع العربية

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية أن قضية فلسطين تبقى أصل كل أوجاع المنطقة، وهى للأسف لا تزال دون حل حتى الآن.. والمنطقة لن تعرف استقراراً ولا أمناً حقيقياً دون التوصل إلى هذا الحل القائم على أساس الدولتين.

واضاف «أبوالغيط» أنه «على ثقة من أن التطورات التى تشهدها المنطقة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي.. لن تؤثر على الإجماعٍ

العربى بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية كاشتراط أساسى لكى يتحقق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط».

وأضاف الأمين العام قائلاً «أختلف مع الكثير مما يحكى عن وجود أزمات فى المنطقة تعلو فى أهميتها على القضية الفلسطينية.. هذه الأزمات نتاج العشرية الصعبة التى مزقت المنطقة للأسف، وهناك معاناة كبيرة

لا تزال قائمة فى عدة دول.

وأوضح أبوالغيط: هناك خلاف عربي حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السلام مع إسرائيل.. ولكن الجميع ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصيغها الجانب الفلسطيني.. ولم يسع أى طرف إلى إحداث تغيير.

وأشار أبوالغيط إلى وجود «مشتركات كثيرة فى المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية، منها على سبيل المثال رفض خطط الضم الإسرائيلية ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض نقل السفارات الأجنبية إليها، ورفض السياسة الاستيطانية لإسرائيل فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.