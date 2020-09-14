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ماليزيا تُسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس ، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 آلاف و946 إصابة، بدون تسجيل وفيات جديدة.
 
وقال الدكتور نور هشام - في تصريحات نقلتها صحيفة مالاي ميل الماليزية،

اليوم ،الاثنين، : "إن هناك 7 أشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس، كما يوجد 3 حالات وافدة من إندونيسيا من بين الإصابات الجديدة، وتسجيل 28 إصابة محلية بينها 19 ماليزيًا و9 أجانب".
 
وأشار إلى أن هناك 11 مريضًا بكورونا يتلقوا العلاج في وحدة العناية المركزة في حين تم وضع خمس حالات على أجهزة تنفس صناعي.
 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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