ماليزيا تُسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 آلاف و946 إصابة، بدون تسجيل وفيات جديدة.
وقال الدكتور نور هشام - في تصريحات نقلتها صحيفة مالاي ميل الماليزية،
وأشار إلى أن هناك 11 مريضًا بكورونا يتلقوا العلاج في وحدة العناية المركزة في حين تم وضع خمس حالات على أجهزة تنفس صناعي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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