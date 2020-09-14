مقتل 10 تلاميذ في حريق بسكن مدرسة داخلية في تنزانيا

قال مسؤول بارز بالحكومة التنزانية، اليوم الاثنين، إن عشرة تلاميذ قتلوا في حريق اندلع بسكن مدرسة داخلية خاصة في شمال البلاد، وفقًا لرويترز.

وقال ماركو جاجوتي مفوض منطقة كاجيرا لرويترز إن الشرطة وهيئة الإطفاء ومسؤولين آخرين بدأوا التحقيق في الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.

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وأضاف "السكن كان يضم 74 طفلا وعندما بدأ الحريق سعى التلاميذ للفرار لكن بسبب قوة الحريق بعضهم لم يتمكن من النجاة".

وأُصيب سبعة أطفال آخرين بحروق في الحادث الذي وقع عند منتصف الليل.