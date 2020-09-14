كوريا الجنوبية تُعلن مواصلة التعاون مع رئيس وزراء اليابان الجديد

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين أنها ستواصل التعاون مع رئيس الوزراء الياباني الجديد.



وأدلت الحكومة الكورية بهذا التصريح في الوقت الذي أوشك فيه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن يصبح رئيس الوزراء الجديد فى

اليابان...وفقا لما نقلته وكالة أنباء الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.



وفيما يتعلق بانتخاب سوجا زعيمًا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، قال مسئول بوزارة الخارجية الكورية إن الحكومة

الكورية ستواصل التعاون مع رئيس الوزراء الياباني الجديد ومجلس الوزراء الجديد لتعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الجنوبية واليابان.



وقد فاز سوجا في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، وسيتم انتخابه رسميًّا رئيسًا جديدًا للوزراء في جلسة برلمانية استثنائية، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي.