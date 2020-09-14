وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 9 ثواني

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف ، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين .

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري قد ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وفي منشور لها عبر فيسبوك، أوضحت الوزارة أن شكري أكد على أهمية تجميد الوضع الميداني والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي في البلاد، مشدداً على ضرورة تفكيك “الميليشيات” وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما كشف الوزير المصري عن ضرورة الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

الأمم المتحدة تذكر

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كانت قد ذكرت بأهمية التمسك بالقرارات الأممية لجهة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، الاثنين، إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز التقت قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني، مشددة على وجوب تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا.

كما أعادت التذكير بتعهد المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم.

تشديد فرنسي أيضا

بدورها، أعادت فرنسا اليوم أيضا التأكيد على ضرورة احترام حظر الأسلحة. وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة احترام هذا القرار الأممي المفروض على ليبيا، الغارقة منذ سنوات في الحرب.

كما دعا إلى تطبيق مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا واحترام العملية السياسية.

يشار إلى أن ليبيا الغارقة في الاقتتال منذ سنوات، والتي فاقمت أزمتها التدخلات الخارجية لا سيما التركية، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة منذ أشهر عدة، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين حراكاً دوليا من أجل استئناف الحوار، لا سيما بعد إعلان وقف إطلاق النار من قبل طرابلس والبرلمان الليبي.