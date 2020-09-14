آخر تطورات فيروس كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - سجلت الإمارات 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 80266.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 61084 فحصاً مخبريا الإثنين للكشف عن الوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال الفترة نفسها كشفت الوزارة عن تعافي 530 مصابًا من المرض، فيما استقرت الوفيات جراء الفيروس حالة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح لمرض كوفيد-19 يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تغريدة عبر تويتر أن اللقاح سيتاح “لأفراد خط الدفاع الأول لتوفير جميع وسائل الأمان لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار.

السعودية.. 607 إصابات جديدة وتعافي 1060

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1060، ووفاة 37.

وسجلت مكة المكرمة 73 حالة جديدة، وجدة 65، والهفوف 46، والرياض 42.

كما بلغ إجمالي الحالات النشطة، 18023، والحالات الحرجة انخفضت إلى 1293.

هذا وبلغ إجمالي الحالات في المملكة 326258، وإجمالي التعافي 303930.

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وأمس الأحد، سجلت السعودية 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1034، ووفاة 27، بينما أكد متحدث وزارة الصحة، أنه على مدار أسبوعين تسجل المملكة انخفاضًا في حالات كورونا.

وقال “نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة”، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

5 وفيات و 788 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 5 وفيات و788 إصابة جديدة و1324 حالة تعافٍ من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 85 عاما من مخيم بلاطة، ومواطن 106 أعوام من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن 93 عاما من دورا جنوب الخليل، ومواطن 88 عاما من قلقيلية، ومواطن 65 عاما من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل 164، محافظة نابلس 37، محافظة بيت لحم 58، محافظة قلقيلية 26، محافظة رام الله والبيرة 122، جنين 87، أريحا والأغوار 26، طوباس 9، سلفيت 1، طولكرم 44، قطاع غزة 108، ضواحي القدس 106.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة جنين 8، محافظة الخليل632، محافظة طولكرم 9، محافظة نابلس 44، محافظة سلفيت21، محافظة رام الله والبيرة 583، وقطاع غزة 27.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.