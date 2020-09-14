تأجيل جلسات مجلس الأمة الكويتي بسبب إصابة 5 نواب بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر مجلس الأمة الكويتي تأجيل جلسته البرلمانية المقررة غدا ، وذلك بعد اكتشاف إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا ، المسبب لمرض كوفيد19 .

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تأجيل عقد الجلسة المقررة ليوم الثلاثاء، بسبب تأكيد إصابة 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغانم في مؤتمر صحافي داخل البرلمان اليوم: “تلقيت كتاباً رسمياً من وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بطلب لتأجيل جلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المجلس”.

Advertisements

وأكد الغانم أن التأجيل لن يكون محصوراً بجلسة يوم غد الثلاثاء بل سيمتد إلى إشعار آخر، ولم يذكر أسماء الأعضاء المصابين، مؤكداً أن إعلان الأسماء أو عدمه شأن يخص المصابين بالفيروس دون غيرهم.

ومن المقرر أن يتم فحص بقية النواب يوم السبت المقبل، للتأكد من إصابتهم بالفيروس التاجي من عدمه.

وكانت جلسة الثلاثاء مقررة للاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وأحدهما مقدّم من قبل النائب عبدالكريم الكندري وتشمل ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وسياسة الحكومة العامة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة 29 من الدستور ( المتعلقة بالمساواة).

ما الاستجواب الثاني، فهو مقدّم من النائب الحميدي السبيعي، ويتكون من محورين أحدهما يتعلق بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، في حين يتعلق المحور الثاني بالاستمرار بالنهج الحكومي السابق، وعدم معالجة تجاوزات الحكومة، ومساسها بحق المواطنة، وذلك طبقا لصحيفة الاستجواب المقدّمة من النائب.