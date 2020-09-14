الاتّحاد الأوروبي يدين إعدام إيران المصارع أفكاري

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إيران تعدم اللاعب الدولي نويد أفكاري
أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بيان أن “الاتحاد الأوروبي يدين عملية الإعدام هذه بأشد العبارات”.
وقال إن “حقوق الإنسان تبقى عنصرا أساسيا في انخراطنا مع إيران. سنستمر في التواصل مع السلطات الإيرانية بشأن هذه المسألة (…) إضافة إلى القضايا المنفصلة المشابهة لعملية الإعدام الأخيرة هذه”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات بدون استثناء”.
وتابع: “هذه عقوبة وحشية وتفتقد للإنسانية ولا تحمل أي تأثيرات رادعة وتمثّل إلغاء غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية”.
وفي برلين، أشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى وجود “شكوك كبيرة بشأن سيادة القانون في الإجراءات”.
وقالت: “نأخذ أيضا على محمل الجد الادعاءات القائلة بأن نويد أفكاري لم اعترف تحت التعذيب”.
ورأت منظمة “العفو الدولية” التي تتخذ في لندن مقرا لها أن “الاعدام السري” لأفكاري السبت يمثل “مهزلة مروعة للعدالة تحتاج إلى تحرك دولي فوري”.
كما دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عملية الإعدام التي اعتبرها “وحشية”.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، استدعاء السفير الألماني في طهران هانس-أودو موتسِل على خلفية تغريدات للسفارة منددة بإعدام المصارع نويد أفكاري بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش “أعمال شغب” في صيف العام 2018.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّه “على إثر التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد اليوم من قبل المدير العام (لدائرة) أوروبا في وزارة الخارجية”، والذي أبلغه بأن هذه التغريدات تمثل “تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا وندينها بشدة”.
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