كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية تعلن موافقتها العاجلة على استخدام لقاح لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موافقة عاجلة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الاثنين، عن موافقتها العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن جانبه، كان قد قال وزير الصحة عبدالرحمن العويس: "الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد- 19)، والذي سيكون متاح للفئات الأكثر تعاملا مع كورونا من أبطال خط الدفاع الأول".

وأضاف: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

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وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

فيما كانت قد أفادت هيئة الصحة بدبي، أنها خفضت، مؤخرًا، سعر الفحوصات المخبرية (PCR) لفيروس كورونا "كوفيد 19"، لتكون 250 درهمًا، وذلك حرصًا من جانبها على توسيع نطاق الفحوصات الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

وجاء ذلك بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقًا من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوصات، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

