كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالبطاطين والملابس والخيم.. دار إماراتية تطلق حملة لإغاثة المتضررين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت جمعية "دار البر" الإماراتية، اليوم الاثنين، حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السودان ودعمه وتوفير احتياجات أبنائه في ظل ما يتعرض له حاليا من فيضانات وسيول غطت مناطق واسعة من البلد الشقيق السودان في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية.

ومن جانبه، كان قد صرح محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لدار البر، بأن الحملة التي أطلقتها الجمعية تهدف في الأساس إلى إغاثة ومساعدة الأسر المتضررة جراء السيول والفيضانات التي هدمت المنازل وأغرقت الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق المواشي وهما مصدر رزق وقوت الكثير منهم وتدمير قرية "أم رهو" بأكملها بمنطقة سيدون في نهر عطبرة، حيث هدمت المساكن والمؤسسات والمرافق العامة والخدمية وشردت جميع الأسر والأهالي من قاطنيها.

وشدد المدير التنفيذي للجمعية، على أن هوية هذه الحملة تترجم ترجمة حرفية لسياسة دولة الامارات في حقل العمل الخيري والإنساني وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة ورسالة الإمارات الحضارية الموجهة للعالم أجمع وتشكل ترسيخا لثقافة البذل والعطاء والتضامن مع الأشقاء والأصدقاء أينما كانوا.

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أما عن هوية هذه المساعدات، فأوضح "المهيري" بأن أهم الاحتياجات التي تعمل حملة الإغاثة على توفيرها للأهالي المنكوبين هي الخيم والبطانيات والملابس والمواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية المنشودة لمواجهة الأمراض المصاحبة للفيضانات مثل الملاريا للحيلولة دون تفاقم الأوضاع في السودان الشقيق.

وأضاف: "سيتم إرسال فرق طبية ميدانية من الإمارات وأخرى افتراضية عبر التقنيات الحديثة بحيث تقدم للفرق الميدانية الدعم الطبي "عن بعد" وتجهيز مستشفى طبي ميداني وعيادات متنقلة تقدم جميع الخدمات الطبية الأولية وتحت اشراف والتنسيق مع فرق إماراتية طبية وبالتعاون مع المؤسسات الصحية والإنسانية في السودان إضافة إلى توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المتضررين في مختلف مناطق الأكثر تضررا من الفيضانات مع الحرص والالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا".

بالإضافة إلى ذلك، كان قد ناشد المدير التنفيذي لجمعية "دار البر" مختلف المؤسسات والجهات وأفراد المجتمع إلى المبادرة والمساهمة في دعم الحملة والتبرع لصالح أشقائنا في السودان دعما لهم وتخفيفا من وطأة المعاناة عبر قنوات التبرع المخصصة للحملة وهي حساب بنك دبي الإسلامي 001520500334201 وحساب مصرف أبو ظبي الإسلامي 10068294 إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة لقيمة تبرع ودعم محددة على الرقم 2289 بقيمة 10 دراهم و6025 لقيمة 20 درهم و2252 للتبرع بـ 50 درهم و6027 مقابل التبرع بـ 100 درهم و6026 لدعم المبادرة بـ 200 درهم وعبر موقع الالكتروني والتطبيق الذكي التابع للجمعية أو الاتصال على الرقم 80079.

