كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السفير السوداني يشيد بإغاثة الإمارات ويصفها بـ"رائدة العمل الإنساني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان قد ثمن "الكارب" المساعدات الإغاثية الطارئة التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، وذلك من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية لمساندة المتأثرين من السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.
وأكد السفير السوداني في الإمارات، أن الإمارات دائمًا سباقة في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة في جميع أنحاء العالم.
وقال "الكارب": "الإمارات تواصل الوقوف مع السودان في كل الأحوال والظروف"، مشيرًا إلى أن مثول الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة السودانية ليس بجديد، بل مستمر من عشرات السنين.
وفي سياق متصل، أضاف السفير السوداني: "الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي تجاوبت مع ظروف الكارثة الحالية، حيث أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة للتبرع لمتضرري الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخراَ.
وتابع: "هذه المبادرات والمساعدات تعتبر دليلًا على ريادة الإمارات في العمل الإنساني وسعيها المستمر لتقديم العون للمحتاجين في جميع دول العالم، عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، والمنظمات والجمعيات الإماراتية الأخرى".
وأكد "الكارب"، أن كل من الشعب والحكومة السودانية يقدرون كثيرًا هذه المساعدات التي ستساهم في تحسين الأوضاع بالجمهورية، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للحكومة والشعب السوداني.