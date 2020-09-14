كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإماراتية تنظم دورات تدريبية مشتركة مع مصر والأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت قد نظمت برامج وورش تدريب افتراضية "عن بُعد" لموظفين حكوميين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، لتعزيز إمكاناتهم في مجال تصميم خدمات حكومية مبتكرة للمتعاملين عن بُعد، بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات والدول الثلاث، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وابتكار نماذج عمل جديدة تتماشى مع الظروف والمتغيرات، لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية، خصوصًا في ظل التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بالاستفادة من تجربة الإمارات، ما يسهم في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل.

وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تم عقد ورشة عمل افتراضية، شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية مصر العربية.

وتم استعراض تجربة الإمارات الرائدة في العمل عن بُعد، خلال جائحة كورونا، بورشة العمل، التي أثبتت نجاحًا متميزًا، وتطرقت إلى أبرز الإجراءات الاستباقية والمبادرات التي تم تطبيقها لضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ويسر وسهولة.

وشملت الإجراءات التي تبنتها الهيئة تطوير دليل العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار العمل، في ظل الظروف الطارئة. وتطرقت الورشة إلى الخدمات التي قدمتها الهيئة لموظفي الحكومة الاتحادية والمتعاملين إلكترونيًا، عبر نظام إسعاد المتعاملين، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، والتطبيق الذكي للهيئة، ومركز الاتصال الموحد، والمساعد الافتراضي "حمد". وعلى صعيد الشراكة الإماراتية الأردنية في التحديث الحكومي، تم عقد جلسة حوارية افتراضية بعنوان "الابتكار في العمل الحكومي"، بحضور نخبة من المتحدثين في دولة الإمارات، لاستعراض أبرز نماذج الابتكار في القطاع الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة، بما يدعم جهود الارتقاء بآليات ونماذج العمل الحكومي، وابتكار آليات جديدة وتطبيقات ذكية تسهم في تبني أفضل الممارسات في الخدمات. وأشاد سفير جمهورية السودان لدى الدولة محمد أمين عبدالله الكارب بالمساعدات الإغاثية الطارئة التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية لمساندة المتأثرين من السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية، مؤكدًا أن الإمارات دائمًا سباقة في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة في جميع أنحاء العالم. Advertisements



وقال السفير السوداني: "الإمارات تواصل الوقوف مع السودان في كل الأحوال والظروف"، مشيرًا إلى أن "مثول الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة السودانية ليس بجديد، بل مستمر من عشرات السنين".