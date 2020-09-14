يافا: تمديد اعتقال 4 شبان اعتقلوا على خلفية مواجهات مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، اعتقال 4 شباب عرب من مدينة يافا اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق اليوم، على خلفية الأحداث في مقبرة الإسعاف.
وأوضحت مصادر محلية أنه تم تمديد اعتقال الشبان لمدة 3 أيام، بزعم استكمال التحقيقات الجارية.
ولفتت مصادر يافية إلى أن الشرطة تدعي أنها شرعت بتحقيق سري استجوبت خلال العمال في أرض المقبرة.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة كانت قد طلبت على ضوء التحقيق، استصدار أوامر اعتقال بحق شبان يافيين أواخر الشهر الماضي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
ومن المتوقع أن تشن الشرطة حملة اعتقالات تطال شبان شاركوا في المواجهات التي اندلعت مع الشرطة، على خلفية أعمال تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة، خلال حزيران/ يونيو الماضي.
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