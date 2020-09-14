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مقتل عشرة تلاميذ في حريق بسكن مدرسة داخلية في شمال تنزانيا

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سعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 14 سبتمبر 2020

قال مسؤول بارز بالحكومة التنزانية اليوم الاثنين إن عشرة تلاميذ قتلوا في حريق اندلع بسكن مدرسة داخلية خاصة في شمال البلاد.

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وقال ماركو جاجوتي مفوض منطقة كاجيرا لرويترز إن الشرطة وهيئة الإطفاء ومسؤولين آخرين بدأوا التحقيق في الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.

وأضاف "السكن كان يضم 74 طفلا وعندما بدأ الحريق سعى التلاميذ للفرار لكن بسبب قوة الحريق بعضهم لم يتمكن من النجاة".

وأصيب سبعة أطفال آخرين بحروق في الحادث الذي وقع عند منتصف الليل.

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