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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.
وقالت اللجنة إن ما مجموعه 16 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.
وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إنه مازال هناك 145 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85194 حالة.
وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80415 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
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