لبنان: مقتل 4 جنود ومتشدد في مداهمة للجيش

أديب يجري مزيدا من المشاورات مع عون

بيروت ـ رويترز: قال مصدر عسكري إن أربعة جنود لبنانيين لقوا حتفهم مساء امس الاول عندما داهموا منزلا في شمال لبنان للقبض على متشدد مطلوب فيما يتعلق بواقعة قتل بالرصاص الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن المتشدد قُتل في الساعات التي أعقبت مداهمة المنزل أثناء محاولته الهرب.

وعرف المصدر المتشدد بأنه خالد التلاوي ووصفه بأنه عضو سابق في تنظيم داعش وقائد خلية مسؤولة عن مقتل ثلاثة أشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان إن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي ـ المنية.

كان الجيش قد قال إن ثلاثة عسكريين لبنانيين قُتلوا وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة. وقال المصدر إن الجندي الرابع توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إنه التقى بالرئيس ميشال عون لإجراء مزيد من المشاورات، مما أثار شكوكا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا.

ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في الأول من سبتمبر بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود. وقال أديب للصحفيين عقب اجتماعه بعون “إن شاء الله نأمل كل خير”.

وكان مصدر رسمي قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء المكلف سيقدم خططا تتعلق بحكومته.

إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري وسياسيا بارزا عبرا عن اعتراضهما على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة، مما يقوض إمكانية أن تحظى حكومته التي ستشكل من اختصاصيين بالدعم اللازم.