فايزر للأدوية: اللقاح قد يتاح قبل نهاية العام

نيويورك ـ وكالات: قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأميريكيين ضد مرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو. وأضاف بورلا في تصريحات لبرنامج “واجه الأمة” الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأميركية، أنه “مرتاح تماماً تجاه سلامة اللقاح الذي تطوره الشركة بالشراكة مع بيونتيك إس إي”. وأشار إلى أن اللقاح قد يكون متاحاً للأميركيين قبل 2021. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه يتم النظر إلى شركة فايزر، ومقرها نيويورك، وشركة “بيونتيك” الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح، إلى جانب شركتي مودرنا إنك وأسترازينكا.

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