رقم قياسي للإصابات اليومية في العالم والوفيات تقترب من المليون

- آمال اللقاح والاندماجات العالمية ترفع أسهم أوروبا

ـ السعودية ترفع بعض قيود الرحلات الدولية

ـ 3 وفيات و708 إصابات جديدة بالكويت

ـ مصر تبدأ استقبال المتطوعين للقاح

ـ اليونيفيل تعلن إصابة 90 جنديا من قواتها في لبنان

ـ عودة الدراسة في سوريا

ـ موجة جديدة في الأردن وتحذير من انتكاسة

ـ العديد من مدرسي أميركا لا يريدون عودة الدراسة

ـ تراجع الإصابات اليومية في فرنسا

ـ الوفيات تتجاوز سبعة آلاف في تركيا

ـ النمسا تعلن دخولها في موجة ثانية

ـ مدارس إيطاليا تفتح أبوابها

ـ عدد قياسي من الوفيات اليومية بالفلبين

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات اليومية بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة. فيما زاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 929 ألفا و89 حالة وفاة بأنحاء العالم. يأتي ذلك فيما استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على نحو إيجابي، حيث طغت الآمال حيال لقاح لفيروس كورونا وموجة من أنشطة الدمج والاستحواذ على بواعث القلق من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي. وقد أوقدت الأنباء الواردة مطلع الأسبوع بأن أسترا زينيكا استأنفت التجارب السريرية على عقارها لمرض كوفيد19 بعد تعليقها الأسبوع الماضي شرارة موجة من عمليات الشراء في شتى الأسهم. وصعدت أسهم صانع الدواء البريطاني 0.5 بالمئة.

خليجيا، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة سترفع بشكل جزئي التعليق المفروض على الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 سبتمبر لتسمح بسفر “بعض الفئات” من المواطنين والمقيمين. وأضافت الوكالة أن المملكة سترفع كل قيود السفر الجوي والبري والبحري بالنسبة للمواطنين السعوديين اعتبارا من أول يناير2021. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة و607 إصابات جديدة بالفيروس. بينما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 708 إصابات جديدة.

في السياق، أطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر، موقعا إلكترونيا لاستقبال المتطوعين الراغبين في المشاركة بالتجربة السريرية للقاح كورونا الصيني. ويحتوي الموقع على الشروط الواجب توافرها للتطوع في التجربة. وسيتمكن المتطوعون من المشاركة من خلال 3 مراكز تشمل “الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد. وفي لبنان، أعلنت قوات حفظ السلام (اليونيفيل) عن إصابة 90 جنديا من قواتها العاملة في جنوب لبنان بفيروس كورونا، وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الـ”يونيفيل” أندريا تيننتي “إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن 88 منهم من نفس الوحدة واثنين من بلد آخر مساهم بالقوات، وهم في عزلة تامة، وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

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وفي سوريا، عاد أكثر 3.7 مليون طالب وتلميذ أمس الاول من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم في جميع محافظات الجمهورية، مع اتخاذ وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر عن العملية التعليمية. وفي الأردن قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن المملكة الأردنية تواجه موجة جديدة وارتفاعا مقلقا في إصابات فيروس كورونا المستجد، داعيا المواطنين الأردنيين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، كي لا تحصل انتكاسة مؤلمة. وفي تونس يتزايد عدد المصابين بالفيروس بشكل متسارع الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة المستشفيات العمومية على استيعاب أعداد المرضى في غرف الانعاش. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 788 إصابة جديدة بالفيروس. فيما حذر رئيس الحكومة الفلسطينية من العودة لتشديد قيود كورونا.

دوليا، اختار العديد من المدرسين الأميركيين عدم العودة إلى المدارس، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” للانباء. وقد اعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 40423 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في اميركا إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 415 حالة وفاة و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا. من جهتها، سجلت بريطانيا 3330 حالة إصابة جديدة مؤكدة وخمس وفيات بفيروس كورونا وفقا لبيانات نشرتها الحكومة. وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 7183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد19 نزولا من زيادة قياسية في الإصابات بلغت 10561 حالة. إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا حتى مساء امس الاول إلى 7056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة. بدورها، تشهد النمسا بداية موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما قال زعيمها المستشار سيباستيان كورتس، راجيا مواطنيه الامتثال للقواعد المعززة لإيقاف الحالات الجديدة واقترح أن تبقي الشركات الموظفين يعملون من المنزل إن أمكن. وأعلن المستشار سيباستيان أن الحكومة ستعيد فرض تدابير مثل وضع الكمامات الإلزامي في المتاجر.

الى ذلك، استقبلت المدارس فى أغلب أنحاء إيطاليا امس نحو 6ر5 مليون تلميذ لبدء الدراسة، بعد أكثر من ستة أشهر من الإغلاق جراء فيروس كورونا. ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم بأنه”مهم للوطن بأكمله”، مضيفا أن الحكومة “لا تخفي الصعوبات”. على صعيد آخر، أكدت الفلبين 259 وفاة جراء فيروس كورونا المسبب لكوفيد19 وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها، بعد مراجعة بيانات غير دقيقة.