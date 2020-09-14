لندن ـ عواصم ـ وكالات: نقلت قناة “سي إن إن” البريطانية، عن أطباء أميركيين قلقهم بشأن احتمال مواجهة بعض الأشخاص للفيروسين (الإنفلونزا وكورونا) في وقت واحد. وازداد خطر الإصابة بكورونا والإنفلونزا في آن واحد مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قال الدكتور أدريان بوروز، طبيب الأسرة في فلوريدا، إنه بالتأكيد من الممكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا و”كوفيد19″ في الوقت نفسه، وأشار، أن الأمر قد يكون كارثيا على جهاز المناعة، بحسب القناة. وفي هذا الصدد، بينت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين، أن الشخص يصبح أكثر عرضة للإصابة بأحد الفيروسين بعد إصابته بأحدهما، وأضافت، أن الإصابة بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى تضعف الجسم، وهذا ما يجعل المريض عرضة للإصابة بعدوى ثانية. ويمكن أن يتسبب كل مرض منهما بتعفن الدم وإصابة القلب والتهاب في أنسجة القلب أو المخ أو العضلات.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن الإصابة بكورونا والإنفلونزا بنفس الوقت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.