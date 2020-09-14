هل يمكن الإصابة بكورونا والإنفلونزا بنفس الوقت؟

لندن ـ عواصم ـ وكالات: نقلت قناة “سي إن إن” البريطانية، عن أطباء أميركيين قلقهم بشأن احتمال مواجهة بعض الأشخاص للفيروسين (الإنفلونزا وكورونا) في وقت واحد. وازداد خطر الإصابة بكورونا والإنفلونزا في آن واحد مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قال الدكتور أدريان بوروز، طبيب الأسرة في فلوريدا، إنه بالتأكيد من الممكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا و”كوفيد19″ في الوقت نفسه، وأشار، أن الأمر قد يكون كارثيا على جهاز المناعة، بحسب القناة. وفي هذا الصدد، بينت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين، أن الشخص يصبح أكثر عرضة للإصابة بأحد الفيروسين بعد إصابته بأحدهما، وأضافت، أن الإصابة بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى تضعف الجسم، وهذا ما يجعل المريض عرضة للإصابة بعدوى ثانية. ويمكن أن يتسبب كل مرض منهما بتعفن الدم وإصابة القلب والتهاب في أنسجة القلب أو المخ أو العضلات.