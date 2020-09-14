بومبيو: السفير الأميركي لدى الصين سيترك منصبه

واشنطن ـ رويترز: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد سيترك منصبه.

وكتب على تويتر يقول “أشكر السفير تيري برانستاد على خدمته للشعب الأميركي على مدى أكثر من ثلاث سنوات كسفير للولايات المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية”.

ولم يورد بومبيو سببا لترك السفير لمنصبه.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية نقلا عن مصدر لم تعرفه إن برانستاد (73 عاما) من المرجح أن يغادر بكين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر.

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