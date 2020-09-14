مقتل عشرة تلاميذ في حريق بسكن مدرسة داخلية في شمال تنزانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365

قال مسؤول بارز بالحكومة التنزانية اليوم الاثنين إن عشرة تلاميذ قتلوا في حريق اندلع بسكن مدرسة داخلية خاصة في شمال البلاد.

Advertisements

وقال ماركو جاجوتي مفوض منطقة كاجيرا لرويترز إن الشرطة وهيئة الإطفاء ومسؤولين آخرين بدأوا التحقيق في الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.

وأضاف "السكن كان يضم 74 طفلا وعندما بدأ الحريق سعى التلاميذ للفرار لكن بسبب قوة الحريق بعضهم لم يتمكن من النجاة".

وأصيب سبعة أطفال آخرين بحروق في الحادث الذي وقع عند منتصف الليل.