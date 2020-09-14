الإمارات تسجل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ان فحوصات كورونا تجاوزت 8 ملايين فحص منذ بدء الجائحة.

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وكشفت اليوم "الاثنين" عن تسجيل 777 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، وذلك بعد إجراء 61,266 فحصاً جديداً، وبذلك يصل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 80,266 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 530 حالة شفاء يرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 69,981 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبناءً على البيانات السابقة يبلغ عدد المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج 9,886 حالة.