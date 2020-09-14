ألمانيا مصدومة من إعدام المصارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين «نشعر بصدمة إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرياضي نافيد أفكاري في إيران السبت. الحكومة الألمانية تدين بأشد درجة هذا الإعدام الذي تم تنفيذه رغم الاحتجاجات والمناشدات الدولية بإيقافه».

وأضافت المتحدثة أن هناك شكوكا كبيرة حول تطبيق معايير سيادة القانون في الإجراءات، موضحة أنه كان يتعين التعامل بجدية شديدة مع الادعاءات القائلة بأن أفكاري أدلى باعترافاته تحت وطأة التعذيب.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة الألمانية عملت مرات عدة وعلى مستوى دبلوماسي رفيع للغاية في طهران على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نافيد أفكاري.